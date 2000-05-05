Fractal Design North XL

Säljer ett Fractal North XL med sidopanel i glas enligt länk nedan. Ca 9 mån gammalt och har byggts i en gång. Chassit är i så gott som perfekt skick, inga skador, repor eller liknande. Alla tillbehör och skruvar finns med, även originalförpackning.

Hämtas i centrala Uppsala alternativt skickas mot fraktkostnad.

Har använts med en EK 360 AIO som jag säljer nedan:

https://www.sweclockers.com/marknad/253934-ek-nucleus-aio-360...

https://www.webhallen.com/se/product/369711-Fractal-Design-No...