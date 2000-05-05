garderob rensning, 3st PS3, PSU+mb+chassi och lite annat.

Hej, har lite smått och gott som sitter och samlar damm.

3st PS3 (utan controller)

FAT, SLIM, Super slim

60, 120, 500gb diskar (originala)

Jag har bytt kylpastan och rensat inuti alla 3, bluray skivläsaren på super slimen funkar inte oavsett vad jag försökte så den kommer med webman mod istället.

200kr st?

Lenovo datorn:

Denna prebuilt kommer med en itx chassi, moderkort (lga1151) och en 350W PSU på insidan (bara en 6+2 pin för grafikkortet) och 2 fläktar. WiFi kort medföljer då moderkortet har stöd för det också.

Tänkte mig 200kr för denna.

Dell 130W laptop laddare:

Den sitter och samlar damm. Tänkte mig nån hundring för den.

Skickas emot frakt såklart,