ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 10GB
Publicerad idag 23:39
Utgångspris: 4 000 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande
Säljer mitt gamla grafikkort som jag haft sen releasen av kortet. Bara jag som ägt det och aldrig överklockat, är i väldigt bra skick.
Inköpt på webhallen och alla originaldelar finns kvar, kartong och kvitto.
Säljes för 4000 eller högstbudande.
Kan skicka om du står för frakten eller mötas upp i sthlm om så vill.