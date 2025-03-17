Marknad Grafikkort

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 10GB

Säljes Grafikkort Publicerad idag 23:39
Utgångspris: 4 000 kr
Antal bud: 0 st
Gramtex (David)
Dec 2012
12
2
-
Stockholm, Nynäshamn
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
0

Säljer mitt gamla grafikkort som jag haft sen releasen av kortet. Bara jag som ägt det och aldrig överklockat, är i väldigt bra skick.

Inköpt på webhallen och alla originaldelar finns kvar, kartong och kvitto.

Säljes för 4000 eller högstbudande.

Kan skicka om du står för frakten eller mötas upp i sthlm om så vill.

