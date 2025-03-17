AM5 ITX moderkort + ITX chassi

Letar efter ett AM5 ITX moderkort då jag håller på att så sakteliga migrera min mainrigg från ATX till ITX.

Modell är inte supernoga, men undviker helst top-tier modeller - för att dyrt

Skulle någon ha ett ITX moderkort och vara intresserad av ett byte så har jag ett ASrock X870 Steel Legend som är köpt här på marknaden för inte så länge sedan. Flashat till senaste bios och fungerar klockrent - det är det moderkort jag kör med nu. Haft både en 5 7600 och en 7800X3D i det u.a.

Letar också efter ett chassi för detta ITXbygge.

Har ingen exakt modell i åtanke, men siktar främst på något som är mörkt/svart/metall. Vitt går bort tyvärr.

Skriv i tråden eller skicka ett PM om du har något.

Tack