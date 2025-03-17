MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC
Säljer mitt 1mån gamla kort i mitt nybygge. Säljes enbart pga. Uppgradering.
Sätter 11.000kr eller högstbjudande.
Köpt på webhallen och kvitto finns självfallet.
Annonsen avslutas fredag kl 15.00
