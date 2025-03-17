Marknad Grafikkort

MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC

Publicerad idag 13:27
Utgångspris: 11 000 kr
Antal bud: 0 st
sushi84 (Jazze)
Stockholm, Segeltorp
Säljer mitt 1mån gamla kort i mitt nybygge. Säljes enbart pga. Uppgradering.
Köpt på webhallen och kvitto finns självfallet.

Sätter 11.000kr eller högstbjudande.
Annonsen avslutas fredag kl 15.00

https://www.webhallen.com/se/product/377886-MSI-GeForce-RTX-5...

