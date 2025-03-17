Begagnat ECC-serverminne till salu – Samsung & Hynix – DDR3 & DDR4 (8–64GB)
Jag har rensat ut ett gäng servrar och säljer nu fullt fungerande ECC RAM-minnen i olika storlekar. Perfekt för labb, äldre Xeon-plattformar, ProLiant, PowerEdge eller andra system som stödjer ECC Registered / LRDIMM.
💬 Jag har fler moduler än vad som listas här – så om du letar efter något särskilt, skicka gärna ett meddelande!
🟢Samsung 2×8GB DDR3 ECC REG – 1333MHz
Modell: M393B1K70CH0-YH9
Typ: ECC REG PC3L-10600R
Pris: 50 kr/par
🟡 Samsung 16GB DDR3 ECC REG – 1600MHz
Modell: M393B2G70BH0-YK0
Typ: ECC REG PC3L-12800R
Pris: 100 kr/st
🟠 Samsung 32GB DDR3 ECC LRDIMM – 1866MHz
Modell: M386B4G70DM0-CMA4Q
Typ: ECC LRDIMM PC3-14900L
Pris: 150 kr/st
🔵 Samsung 32GB DDR4 ECC REG – 2400MHz
Modell: M393A4K40BB1-CRC0Q
Typ: ECC REG PC4-2400T
Pris: 250 kr/st
Spårbar frakt från: 59 kr (PostNord)
Skickas väl paketerade i antistatpåse och bubbelplast
Funktion garanteras i 10 dagar