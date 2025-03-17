Begagnat ECC-serverminne till salu – Samsung & Hynix – DDR3 & DDR4 (8–64GB)

Jag har rensat ut ett gäng servrar och säljer nu fullt fungerande ECC RAM-minnen i olika storlekar. Perfekt för labb, äldre Xeon-plattformar, ProLiant, PowerEdge eller andra system som stödjer ECC Registered / LRDIMM.

💬 Jag har fler moduler än vad som listas här – så om du letar efter något särskilt, skicka gärna ett meddelande!

🟢Samsung 2×8GB DDR3 ECC REG – 1333MHz

Modell: M393B1K70CH0-YH9

Typ: ECC REG PC3L-10600R

Pris: 50 kr/par

🟡 Samsung 16GB DDR3 ECC REG – 1600MHz

Modell: M393B2G70BH0-YK0

Typ: ECC REG PC3L-12800R

Pris: 100 kr/st

🟠 Samsung 32GB DDR3 ECC LRDIMM – 1866MHz

Modell: M386B4G70DM0-CMA4Q

Typ: ECC LRDIMM PC3-14900L

Pris: 150 kr/st

🔵 Samsung 32GB DDR4 ECC REG – 2400MHz

Modell: M393A4K40BB1-CRC0Q

Typ: ECC REG PC4-2400T

Pris: 250 kr/st

Spårbar frakt från: 59 kr (PostNord)

Skickas väl paketerade i antistatpåse och bubbelplast

Funktion garanteras i 10 dagar