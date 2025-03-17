Då jag eventuellt ska sälja min dator så lägger jag ut detta först och ser om det finns nåt intresse.

INNO3D 5070ti, inköpt 6 juni 2025

Kartong och antistat påse finns kvar.

Finns i Täby

8000kr

Bilder kan fixas vid intresse då denna annons blev väldigt spontan och gpun fortfarande är monterad i datorn.

Säljer till vem jag vill, om jag vill, när jag vill och allt sånt där 😊