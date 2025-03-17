INNO3D 5070ti
Pris: 8 000 kr
INNO3D 5070ti, inköpt 6 juni 2025
Finns i Täby
Då jag eventuellt ska sälja min dator så lägger jag ut detta först och ser om det finns nåt intresse.
Kartong och antistat påse finns kvar.
Bilder kan fixas vid intresse då denna annons blev väldigt spontan och gpun fortfarande är monterad i datorn.
Säljer till vem jag vill, om jag vill, när jag vill och allt sånt där 😊