i7 10/11 gen lga 1200
Annonsen är verifierad via
Köpes Processorer Publicerad idag 09:53
Pris: 12 345 kr
Västernorrland, Sundsvall
Skickas & Avhämtning
0
Söker en i7 10/11 gen lga 1200 processor
- Bli först med att kommentera.
- Battlefield 61,2k
- Tips på böcker för en helt novis som har lite koncentrationssvårigheter1
- Ingen respons från Webhallen182
- Radeon RX 9070 är augusti månads mest prisvärda grafikkort25
- Dåligt USB från Kingston1
- [LEK] Gissa spelet18k
- Val av robotdammsugare541
- Hur många skärmar har ni spräckt genom åren?147
- 5K2K-upplösning vid 180 Hz i ny Samsung-skärm0
- Quiz: Vad är det för hårdvarumojäng på bilden?80
Senaste privatannonserna
Nytt i testlabbet
Tester av grafikkort, processorer m.m.
- Corsair Frame 4000D RS ARGB - maxad prestanda per peng15
- Fractal Design Scape – en stark hörlursdebut51
- Samsung Galaxy Z Fold 7 – den bästa hittills50
- Snabbtest: Nvidia Smooth Motion med Geforce RTX 409027
- Nothing Phone 3 – rolig och snygg31
- Samsung mot Kingston – test av PCI Express 5.0 SSD44
- Roundup: Sex luftkylare utmanar kylarkungen Noctua75
- Radeon RX 9060 XT: Prisvärt kort för budgetbyggaren177
- Nvidia Geforce RTX 5060: Bäst, men otillräcklig131
- HAVN HS 420 VGPU – En briljant chassidebut36
Externa nyheter
Spelnyheter från FZ