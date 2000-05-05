Ryzen 5800x, RX 6700XT, i3 13100F moderkort osv

Hej!

Säljer av lite prylar då jag uppgraderat.

Paket 1 (säljs ej separat)

Lenovo chassi med tillhörande fläktar.

Lenovo 3716 B550. Standard ATX moderkort med wifi, BT.

Ryzen 5800x med kylare.

32GB DDR4 3200mhz, 4x8gb. 2 Olika leverantörer men funkar fint.

Inga diskar, PSU eller GPU är inkluderade i detta paket.

Paket 2 (säljs ej separat)

Ghettomoddat chassi, uppsågat för tidigare GPU. Saknar det ena och det andra och allt är inte inkopplat.

Intel 13100F med kylare.

Asrock H610M

G.Skill Ripjaws 3600mhz 2x8

Cooler master MWE 650w PSU

Saknar GPU samt diskar.

Endast GPU

Sapphire Pulse RX6700XT 12gb