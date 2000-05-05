Gaming dator 9800x3d vattenkyld.

Funderar på sälja min dator gillar mest och bygga inte så mycket använda så är redan igång på en ny. Tog lång tid bygga behövde anpsss en hel del för få ihop denna dual loop vattenkylning 9800x3d med ett 4080 super (asus tog strix)

Sitter ett Mai x870 tomahawk och Windows 11 1 tb os och 2tb spel m.2 nvme drive. Försörjs med phantek 1200w psu och kul med ekwb P360 all black radiatorer. Lian li fläktar och bak nzxt trippel 120 med rgb om man vill. Är två separata kyl kretsar med D5 pumpar i ek pump/reservoir kombo. Hard tube 14 mm med dränering ventil bak. Mycro PRO CPU direct die block från thermal grizzly och gpu block från watercool.de

Nypris idag (inet) ca 30000 plus ca 12-13k för vattenkylningen. Undrar om någon någon som inte gillar att bygga dator skulle vilja ha denna och värderar arbetet som är nerlagt

Frågor skriv eller Pm

Funkar väldigt bra bra gpu och CPU https://www.3dmark.com/pr/3489913