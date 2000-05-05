Marknad Stationära datorer

Gaming dator 9800x3d vattenkyld.

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Stationära datorer Publicerad idag 18:28
Utgångspris: 35 000 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

Logga in för att lägga ett bud.

Profilbild av r0zn
r0zn (Ola Rosén)
Medlem sedan
Maj 2020
Foruminlägg
27
Annonser
5
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Kalmar, Kalmar
Avhämtning
Kvitto finns
0

Funderar på sälja min dator gillar mest och bygga inte så mycket använda så är redan igång på en ny. Tog lång tid bygga behövde anpsss en hel del för få ihop denna dual loop vattenkylning 9800x3d med ett 4080 super (asus tog strix)
Sitter ett Mai x870 tomahawk och Windows 11 1 tb os och 2tb spel m.2 nvme drive. Försörjs med phantek 1200w psu och kul med ekwb P360 all black radiatorer. Lian li fläktar och bak nzxt trippel 120 med rgb om man vill. Är två separata kyl kretsar med D5 pumpar i ek pump/reservoir kombo. Hard tube 14 mm med dränering ventil bak. Mycro PRO CPU direct die block från thermal grizzly och gpu block från watercool.de
Nypris idag (inet) ca 30000 plus ca 12-13k för vattenkylningen. Undrar om någon någon som inte gillar att bygga dator skulle vilja ha denna och värderar arbetet som är nerlagt
Frågor skriv eller Pm
Funkar väldigt bra bra gpu och CPU https://www.3dmark.com/pr/3489913

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer