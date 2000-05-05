Marknad Grafikkort

4080 ROG strix white edition

Säljes Grafikkort Publicerad idag 18:31
Högsta bud: 80 000 kr
Antal bud: 1 st
Scoore (Johan)
Dec 2008
153
13
5,00 / 5
Södermanland, Eskilstuna
Skickas & Avhämtning
3

Pga föräldraledighet och semester som inte inbringar någon vettig inkomst så måste jag avyttra detta grymma grafikkort .

Ett stycke fint rog strix 4080 white edition.
Har aldrig gått varmt, inte hört något coilwhine. Det funkar hur bra som helst och kan bevisas på plats om den hämtas hos mig.

Jag har tyvärr inget kvitto på denna, samt att kartongen förmodar jag försvann i flytten i vintras.
Jag har däremot en kartong som rymmer denna bjässe och kan skicka i den.

