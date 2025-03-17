Dator: i7-7700K, GTX 1080

Hej,

Jag vill bli av med en av mina äldre datorer. En webhallen config runt 2017 tror jag. Tyvärr lite dammig. Fungerat prima i många år. Jag har köpt nya datorer därav vill jag bli av med den. Innehåll:

- Intel® Core i7-7700K Processor

- ASUS ROG STRIX GeForce GTX 1080 8GB GAMING (STRIX-GTX1080-A8G-GAMING)

- ASUS STRIX Z270H GAMING ATX / Z270

- Corsair Vengeance LPX Black 32GB (4x8GB) / 2666MHz / DDR4 / CL16 / CMK16GX4M2A2666C16

- Cryorig H5 Ultimate CPU Kylare

- EVGA PowerSupply (PSU) SuperNOVA G2/G3 650W Gold Rated

- Fractal Design Define S - Svart

Notera INGEN hårddisk.

Finns att hämta i Vasastaden, Linköping.