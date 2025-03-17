Dator: Ryzen 5 2600X, RTX 2060
- AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 19MB
Hej,
Jag vill bli av med en av mina äldre datorer. Köpt i delar från webhallen/inet 2019. Tyvärr lite dammig. Fungerat prima i många år. Jag har köpt nya datorer därav vill jag bli av med den. Innehåll:
- ASUS GeForce RTX 2060 6GB ROG STRIX GAMING OC
- ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
- Corsair Vengeance LPX Black 32GB (4x8GB) / 3000MHz / DDR4 / CL15 / CMK16GX4M2B3000C15
- Fractal Design Power Supply (PSU) Integra M 650W
- Fractal Design Define R6 Blackout Tempered Glass
Notera INGEN hårddisk.
Finns att hämta i Vasastaden, Linköping.