Dator: Ryzen 5 2600X, RTX 2060

Hej,

Jag vill bli av med en av mina äldre datorer. Köpt i delar från webhallen/inet 2019. Tyvärr lite dammig. Fungerat prima i många år. Jag har köpt nya datorer därav vill jag bli av med den. Innehåll:

- AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 19MB

- ASUS GeForce RTX 2060 6GB ROG STRIX GAMING OC

- ASUS ROG STRIX B450-F GAMING

- Corsair Vengeance LPX Black 32GB (4x8GB) / 3000MHz / DDR4 / CL15 / CMK16GX4M2B3000C15

- Fractal Design Power Supply (PSU) Integra M 650W

- Fractal Design Define R6 Blackout Tempered Glass

Notera INGEN hårddisk.

Finns att hämta i Vasastaden, Linköping.