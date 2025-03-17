Marknad Ljud

Förstärkare: Boss Katana 50 MK2

Publicerad idag 01:12
Pris:  -
rasho
Östergötland, Linköping
Avhämtning
1

Hej,

Jag skulle vilja bli av med min förstärkare (Boss Katana 50 MK2) som stått i originalförpackning under lång tid. Den köptes runt 2020. Ska inte vara några problem med den.

Finns att hämta i Vasastaden, Linköping.

