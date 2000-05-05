ESP8266 SoC

Hej,

Säljer 9x NodeMCU Lolin V3-modul ESP8266MOD samt ett SILICON LABS 4166a Rev C00

På bild finns även 2x D1 MINI PRO ESP8266EX. Dessa har inte fantastiskt vackra lödningar så jag skickar med dessa gratis till första köparen av en NodeMCU.

Lämpar sig väl för olika sensorbyggen samt för allmänt lärande / pillande.

Alla pengar från försäljning går direkt till barncancerfonden. Säljer till vem jag vill. Skickas mot porto men helst avhämtning. Avslutar annonsen senast nästa söndag vid 12:00, sen går allt till återbruk/vinning.