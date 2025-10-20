Oöppnad AMD Ryzen 7 9800X3D

Hej!

Har en 9800X3D att bli av med, den är från ett garantiärende genom AMD då mitt moderkort åt upp min förra. Jag ville inte vara utan dator i väntan på RMA så jag köpte en ny under tiden och tänkte jag säljer av denna i efterhand. Helt ny och oöppnad, inget kvitto.

Skickar som REK eller postpaket genom PostNord och bjuder på frakten. Kör över helgen så får vi se, säljer till vem jag vill eller ingen etc etc. Betalning sker via Swish.

Och för att vi alla är entusiaster så kan jag påpeka att om ni tänkt para den med ett Asrock moderkort så ska ni vara varse om risken. Läs på Asrocks inofficiella subReddit / kolla Youtube.

Ses i kommentarerna!