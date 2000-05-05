Marknad Chassi

Sökes Cooler Master NR200P

Köpes Chassi Publicerad idag 01:11
Pris:  400 kr
Caspergu
Jul 2015
Stockholm
söker som sagt ett chassi från Cooler Master, modell NR200P, EJ v2.

Vill bygga ny loop i det och v2 är komplett värdelös för det.

Har ett SSUPD Meshlicious att byta med?

