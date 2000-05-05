AMD Ryzen 7 7800X3D m-ITX mot Mac
AMD Ryzen 7 7800X3D
Familjen har fått tillökning. Det är dags att sluta spela och börja redigera bebisbilder istället. Önskar därför byta komponenterna nedan mot en Mac med M4-chip.
MSI MPG B650I EDGE
Corsair Dominator Platinum RGB expo 2 x 16 GB DDR5 6000MHz
Samsung 980 PRO M.2 2 TB
Corsair SF1000L 1000W
ARCTIC Liquid Freezer III 240
Cooler Master MasterBox NR200P
Har även en Samsung G8 G80SD (32" 4K 240Hz OLED) om du önskar bli av med Macbook/Mac inklusive skärm.