AMD Ryzen 7 7800X3D m-ITX mot Mac

Pris:  1 337 kr
fetakniven (Henrik)
Östergötland, Åtvidaberg
Familjen har fått tillökning. Det är dags att sluta spela och börja redigera bebisbilder istället. Önskar därför byta komponenterna nedan mot en Mac med M4-chip.

AMD Ryzen 7 7800X3D
MSI MPG B650I EDGE
Corsair Dominator Platinum RGB expo 2 x 16 GB DDR5 6000MHz
Samsung 980 PRO M.2 2 TB
Corsair SF1000L 1000W
ARCTIC Liquid Freezer III 240
Cooler Master MasterBox NR200P

Har även en Samsung G8 G80SD (32" 4K 240Hz OLED) om du önskar bli av med Macbook/Mac inklusive skärm.

