AMD Radeon RX 6900 XT Gaming Trio X

AMD Radeon RX 6900 XT Gaming Trio i utmärkt skick, aldrig överklockat, temps i mitt chassi är runt 53-55c+ när jag kör mechabreak i full strid.

Har ej märkt någon coilwhine men det beror säkert på ditt setup samt chassi, seasonic platinum hybrid 1050w i mitt fall.

Skickar med kylpasta då det kan vara bra att byta förr eller senare, speciellt om du inte har high end kylning i chassit.

Inkluderar anti sagg bracket som kom med kortet men jag rekommenderar den inte då den verkar inte klara vikten i längden av ren design.

Original låda med kvitto medföljer.

Behåller rätten att sälja till vem jag vill när jag vill eller inte alls

Byte till en 4k skärm 1ms 34-40'+ skärm kan vara aktuellt