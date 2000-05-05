3800xt, mb, ram, grafikkort, wifi

Ryzen 3800XT - 900kr?

B550 Aorus Elite v2 - 350kr?

16gb Corsair RAM 3000MHz - 200kr?

MSI GTX 970 gaming - 250kr?

Asus GT 1030 - 350kr?

Kan skicka med en stor AMD kylare.

Jag har mina prisideer ovan men ni kan buda fritt. Har kvitto på CPU och kan kanske hitta kvitto på MB. Jag har inga andra anti-statiska påsar till grafikkorten, jag vet inte om det är ett problem.

Vi kan antingen träffas i (centrala) Uppsala eller så kan jag frakta.