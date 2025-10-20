Marknad Stationära datorer

uppgraderingspaket Ryzen 3900x, 32gb ram och Gigabyte X570 AORUS ELITE

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Stationära datorer Publicerad idag 19:34
Utgångspris: 3 000 kr
Antal bud: 1 st
OBS! Bud är inte bindande

Profilbild av hellmix
hellmix
Medlem sedan
Okt 2012
Foruminlägg
1963
Annonser
4
Marknadsbetyg
-
Norrbotten, Luleå
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
1

Säljer ett komplett uppgraderingspaket Ryzen 3900x, 32gb ram och MB Gigabyte X570 AORUS ELITE.
Det ända som behövs åtgärda/bytas är att CPU kylaren börjar ge upp men jag löste det med en USB fläkt under tiden jag väntade på nya delar.

Inköpt på Inet och Webhallen 2019‑08‑20

Finns i Luleå

köparen står för frakten

Jag säljer till vem jag vill när jag tycker att priset är vettigt

Kommentarer till annonsen (1)
Läs fler kommentarer