uppgraderingspaket Ryzen 3900x, 32gb ram och Gigabyte X570 AORUS ELITE
Annonsen är verifierad via
Säljes Stationära datorer Publicerad idag 19:34
Utgångspris: 3 000 kr
Antal bud: 1 st
OBS! Bud är inte bindande
Logga in för att lägga ett bud.
1
Säljer ett komplett uppgraderingspaket Ryzen 3900x, 32gb ram och MB Gigabyte X570 AORUS ELITE.
Säljer ett komplett uppgraderingspaket Ryzen 3900x, 32gb ram och MB Gigabyte X570 AORUS ELITE.
Det ända som behövs åtgärda/bytas är att CPU kylaren börjar ge upp men jag löste det med en USB fläkt under tiden jag väntade på nya delar.
Inköpt på Inet och Webhallen 2019‑08‑20
Finns i Luleå
köparen står för frakten
Jag säljer till vem jag vill när jag tycker att priset är vettigt