uppgraderingspaket Ryzen 3900x, 32gb ram och Gigabyte X570 AORUS ELITE

Säljer ett komplett uppgraderingspaket Ryzen 3900x, 32gb ram och MB Gigabyte X570 AORUS ELITE.

Det ända som behövs åtgärda/bytas är att CPU kylaren börjar ge upp men jag löste det med en USB fläkt under tiden jag väntade på nya delar.

Inköpt på Inet och Webhallen 2019‑08‑20

Finns i Luleå

köparen står för frakten

Jag säljer till vem jag vill när jag tycker att priset är vettigt