Razer Barracuda X trådlösa hörlurar
Säljes Datortillbehör Publicerad idag 12:35
Utgångspris: 300 kr
Antal bud: 1 st
1
Säljer ett par Razer Barracuda X trådlösa gaming hörlurar som är andvända ett par timmar max de är som nya.Kör budgivning med start på 300:-.
De kan både skickas mot en fraktkostnad och hämtas här hos mig på plats.
Allt gott
Mvh.Niclas😊