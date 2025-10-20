Marknad Stationära datorer

Gamingdator köpes - 9800x3d/5070ti/9070xt

Publicerad igår 22:10
Pris:  20 000 kr
jlinde1 (Johan)
Gävleborg, Hudiksvall
Har du en speldator du inte använder lika mycket som du trodde när du köpte den? Jag köper den av dig om det är rätt.
Ute efter en rigg med 9800x3d och 5070ti eller 9070xt. Alternativt 5080 om priset är rätt.

Kan tänka mig att betala runt 18-25 för rätt grejer.
Helst i närheten av Hudiksvall med omnejd. Kan åka en timme eller två för rätt objekt.

Ser helst att kvitton finns kvar

