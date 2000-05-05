Hjälpa sonen med Swish för Steam

Glad i hågen hade sonen igår sålt en större del av sina skins för att få råd till en ny mus han velat köpa.

Jag fick ju tyvärr spräcka den bubblan och förklara att Steampengar stannar på Steam.

MEN jag vill försöka hjälpa honom genom att kolla om någon tänkt göra ett Steamköp? Isf kan han ju gifta spelet till personen och få betalt med Swish.

Han har runt 1700 kr så om 2-3 personen tänkt köpa något lite dyrare spel så är ju pengarna i hamn.

Säkert en longshot men värt att försöka.

Om någon har möjlighet att hjälpa till så kontakta mig i pm så tar vi det där ifrån, tack på förhand. 🙂