Marknad Övrigt

Hjälpa sonen med Swish för Steam

Annonsen är verifierad via IDkollen
Bytes Övrigt Publicerad idag 10:51
Pris:  500 kr
Profilbild av Keydie
Keydie (Hannah)
Medlem sedan
Nov 2011
Foruminlägg
339
Annonser
64
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Västra Götaland, Lerum
Skickas & Avhämtning
11

Glad i hågen hade sonen igår sålt en större del av sina skins för att få råd till en ny mus han velat köpa.
Jag fick ju tyvärr spräcka den bubblan och förklara att Steampengar stannar på Steam.
MEN jag vill försöka hjälpa honom genom att kolla om någon tänkt göra ett Steamköp? Isf kan han ju gifta spelet till personen och få betalt med Swish.
Han har runt 1700 kr så om 2-3 personen tänkt köpa något lite dyrare spel så är ju pengarna i hamn.
Säkert en longshot men värt att försöka.

Om någon har möjlighet att hjälpa till så kontakta mig i pm så tar vi det där ifrån, tack på förhand. 🙂

Rapportera
Kommentarer till annonsen (11)
Läs fler kommentarer