Gamingdator STHLM 15 000kr I Gamingdator GBG 11 000kr

Tjena!

Annonserar åt min ena kompis i Stockholm och min andra kompis lillebror som fyller år snart.

För Stockholms datorn söker kompisen något som klarar av att lira 4k i, idealt ITX chassi eller Fractal North för att få ok av tjejen där hemma. Delar likt 4070 ti super, 5070 ti, 9070 xt eller 7900 xtx vore här fallet idealt.

Datorn i Göteborg är mer efter vad man kan få runt 11 000kr. Gärna med AM5 eller 1700 socket. Skall kunna klara 1440p utan problem. Kan även tänkas delar då jag finns här och kan hjälpa till montera datorn.

Till kompisens lillebror i Göteborg eftersöks även en 1440p IPS skärm med åtminstone 160hz.

Hör gärna av er i PM vad ni har och för pris.