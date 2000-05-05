Gamingdator – Nybyggd (RX 6600 XT / Ryzen 5 / 2TB NVMe / Windows 11)
Säljer en nybyggd och fräsch gaming-dator som klarar 1080p riktigt bra och dessutom 1440p i många titlar. Perfekt för spel, studier och vardagsanvändning.
Specifikationer
Chassi: Cooler Master Elite 301 Lite
CPU: AMD Ryzen 5 5600
PSU: Mars Gaming MPIII550P, 550W (85% effektivitet)
Moderkort: ASUS PRIME A520M-K
Lagring: 2TB Silicon Power PCIe M.2 NVMe SSD (Gen3x4, 2 200/1 600MB/s)
GLOTRENDS M.2 SSD-kylfläns
Grafikkort: XFX QICK 308 Radeon RX 6600 XT
RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB), 3600MHz DDR4, CL18
Nätverk: TP-Link Archer T3U Plus AC1300 Wi-Fi USB-adapter
Tangentbord: Deltaco Gaming (backlit, anti-ghosting) — medföljer kostnadsfritt
OS: Windows 11 Pro, nyinstallerat och redo att användas
Skick
Alla delar nya, förutom grafikkort och tangentbord.
Grafikkortet är nyligen köpt här på SweClockers i gott skick.
Tangentbordet har legat fram tills nu, fungerar utmärkt.
Prestanda
Ryzen 5 5600 + RX 6600 XT levererar:
1080p: hög FPS i dagens spel
1440p: bra prestanda i många titlar
Drar enkelt spel som CS2, Valorant, Fortnite, Apex, Warzone m.m.
Övrigt
Datorn byggdes som present, men köparen höll tyvärr inte sin del av skolkontraktet 😅
Den förtjänar att komma till någon som faktiskt använder den!
Pris
Öppet för rimliga bud. Inga byten.
Endast upphämtning.