Gamingdator – Nybyggd (RX 6600 XT / Ryzen 5 / 2TB NVMe / Windows 11)

Säljer en nybyggd och fräsch gaming-dator som klarar 1080p riktigt bra och dessutom 1440p i många titlar. Perfekt för spel, studier och vardagsanvändning.

Specifikationer

Chassi: Cooler Master Elite 301 Lite

CPU: AMD Ryzen 5 5600

PSU: Mars Gaming MPIII550P, 550W (85% effektivitet)

Moderkort: ASUS PRIME A520M-K

Lagring: 2TB Silicon Power PCIe M.2 NVMe SSD (Gen3x4, 2 200/1 600MB/s)

GLOTRENDS M.2 SSD-kylfläns

Grafikkort: XFX QICK 308 Radeon RX 6600 XT

RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB), 3600MHz DDR4, CL18

Nätverk: TP-Link Archer T3U Plus AC1300 Wi-Fi USB-adapter

Tangentbord: Deltaco Gaming (backlit, anti-ghosting) — medföljer kostnadsfritt

OS: Windows 11 Pro, nyinstallerat och redo att användas

Skick

Alla delar nya, förutom grafikkort och tangentbord.

Grafikkortet är nyligen köpt här på SweClockers i gott skick.

Tangentbordet har legat fram tills nu, fungerar utmärkt.

Prestanda

Ryzen 5 5600 + RX 6600 XT levererar:

1080p: hög FPS i dagens spel

1440p: bra prestanda i många titlar

Drar enkelt spel som CS2, Valorant, Fortnite, Apex, Warzone m.m.

Övrigt

Datorn byggdes som present, men köparen höll tyvärr inte sin del av skolkontraktet 😅

Den förtjänar att komma till någon som faktiskt använder den!

Pris

Öppet för rimliga bud. Inga byten.

Endast upphämtning.