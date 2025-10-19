Audeze LCD-2 Closed Back, Hörlurar

Utgångspris: 8 000 kr
Dessa är inköpta 2025-01-15 så de är ej ett år gamla ännu. (Köpt på reference audio)
Säljer bort dessa som används alldeles för sällan till någon som kan ge dem den uppmärksamhet de förtjänar. Felfria och jag lyckas inte hitta några estetiska skavanker.
Produktlänk: https://www.audeze.com/products/lcd-2-closed-back
Nypris då: 11890kr (Finns idag för 10790kr på något ställe)
Sätter utgångspriset på 8000kr så ser vi vad för intresse det skapar.
Betalning via swish vid överlämning, alternativt i förskott om de ska fraktas.