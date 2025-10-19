Marknad Ljud

Audeze LCD-2 Closed Back, Hörlurar

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Ljud Publicerad 2025-10-19
Utgångspris: 8 000 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

Profilbild av crashtsc
crashtsc (Jim Broman)
Medlem sedan
Apr 2009
Foruminlägg
20
Annonser
3
Marknadsbetyg
-
Norrbotten, Luleå
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
1

Säljer bort dessa som används alldeles för sällan till någon som kan ge dem den uppmärksamhet de förtjänar. Felfria och jag lyckas inte hitta några estetiska skavanker.

Produktlänk: https://www.audeze.com/products/lcd-2-closed-back

Dessa är inköpta 2025-01-15 så de är ej ett år gamla ännu. (Köpt på reference audio)
Nypris då: 11890kr (Finns idag för 10790kr på något ställe)
Sätter utgångspriset på 8000kr så ser vi vad för intresse det skapar.

Betalning via swish vid överlämning, alternativt i förskott om de ska fraktas.

