Stationär dator
Vill sälja min stationära dator då jag vill gå över till konsol.
Ingen idé att skambuda , då kan jag behålla datorn. Vid smidig affär kan jag gå ner nån krona.
Kommer inte skicka utan det är avhämtning i Västerås som gäller.
Moderkort MSI MPG B550 Gaming Plus
PowerColor Radeon RX 9060 XT 16GB Reaper
Proseccor AMD Ryzen 7 5700X3D
ARTIC FREEZER VATTENKYLARE GEN 3 240MM
RAM Kingston Fury Beast DDR4 3600MHz 32GB
Hårddisk Crucial P310 M.2 NVMe SSD 1TB
Skrivhastighet 6 000 MB Läshastighet 7 100 MB/sek
Samt en Intel hårddisk på 500GB
Be Quiet nätagg 500w
2st 140mm fläktar från artic sitter fram och 1 120mm bak
Chassi fractal Design Pop Air cirka 1 vecka gammalt
Alla andra delar är köpta iår och ihopsatt av mig och har spelat Battlefield 6 och andra spel utan problem 😁