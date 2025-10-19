Stationär dator

Vill sälja min stationära dator då jag vill gå över till konsol.

Ingen idé att skambuda , då kan jag behålla datorn. Vid smidig affär kan jag gå ner nån krona.

Kommer inte skicka utan det är avhämtning i Västerås som gäller.

Moderkort MSI MPG B550 Gaming Plus

PowerColor Radeon RX 9060 XT 16GB Reaper

Proseccor AMD Ryzen 7 5700X3D

ARTIC FREEZER VATTENKYLARE GEN 3 240MM

RAM Kingston Fury Beast DDR4 3600MHz 32GB

Hårddisk Crucial P310 M.2 NVMe SSD 1TB

Skrivhastighet 6 000 MB Läshastighet 7 100 MB/sek

Samt en Intel hårddisk på 500GB

Be Quiet nätagg 500w

2st 140mm fläktar från artic sitter fram och 1 120mm bak

Chassi fractal Design Pop Air cirka 1 vecka gammalt

Alla andra delar är köpta iår och ihopsatt av mig och har spelat Battlefield 6 och andra spel utan problem 😁