Steam deck oled/rog ally z1e/x eller liknande

Hallå!

Letar efter handhållen dator

Steam deck oled 4000~ lite osäker kring pris här men omkring

Rog ally z1e 3000kr

Rog ally x 5500kr

Eller annan bättre handhållen msi claw/liknande men ej vanlig steam deck

Hämtar gärna omkring gbg vardag innan kl 2 (ensamstående) så svårt efter arbetstid men går annars helg men kan tänka mig frakt

Önskar snabb och smidig affär

Må gott