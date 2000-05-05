Marknad Bärbara datorer

Steam deck oled/rog ally z1e/x eller liknande

dixonk (Dick)
Okt 2018
574
98
5,00 / 5
Västra Götaland, Hindås
Hallå!
Letar efter handhållen dator
Steam deck oled 4000~ lite osäker kring pris här men omkring
Rog ally z1e 3000kr
Rog ally x 5500kr
Eller annan bättre handhållen msi claw/liknande men ej vanlig steam deck

Hämtar gärna omkring gbg vardag innan kl 2 (ensamstående) så svårt efter arbetstid men går annars helg men kan tänka mig frakt

Önskar snabb och smidig affär
Må gott

