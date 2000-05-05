Datorskärm + kringutrustning

Hej,

Säljer min datorskärm och lite olika tillbehör, allt är fullt fungerande utan problem och är i bra skick, man kan även få med kvitto om så önskas.

1.

Dell 34" Alienware AW3423DWF OLED WQHD (1800R) 165 Hz (Köpt 1/3-2023 och det finns burn-in garanti från Dell till 1/3-2026)

Originalkartong finns kvar.

Startbud: 4000kr

2.

Logitech PRO X Wireless Lightspeed Hörlurar. (Köpta 27/12-2022)

Originalkartong finns kvar.

Startbud: 400kr

3.

Logitech G Pro X TKL Lightspeed Wireless Gaming Keyboard (Köpt 29/11-2023)

Startbud: 1000kr

4.

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Wireless Gaming Mouse (Köpt 8/1-2025)

Startbud: 350kr

Kan endast upphämtas skickas ej. Har kvar annonsen ett par dagar och säljer när jag känner mig nöjd med ett bud.