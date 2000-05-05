ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB TUF GAMING

Säljer mitt 3060 Ti efter uppgradering, jag är andra ägaren.

Kortet går tyst och svalt då jag bytt till Thermal Grizzly PhaseSheet PTM istället för originalkylpasta och satt på nya thermal pads. Kortet håller ~62°C GPU och ~73°C hotspot i FurMark, och lär göra det ett tag till då PTM håller väldigt länge!

Skickas eller avhämtas