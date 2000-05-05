Marknad Grafikkort

ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB TUF GAMING

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Grafikkort Publicerad 2025-10-20
Högsta bud: 2 100 kr
Antal bud: 6 st
OBS! Bud är inte bindande

Logga in för att lägga ett bud.

Profilbild av fusiob
fusiob (Filip)
Medlem sedan
Apr 2009
Foruminlägg
681
Annonser
15
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Västra Götaland, Göteborg
Skickas & Avhämtning
7

Säljer mitt 3060 Ti efter uppgradering, jag är andra ägaren.

Kortet går tyst och svalt då jag bytt till Thermal Grizzly PhaseSheet PTM istället för originalkylpasta och satt på nya thermal pads. Kortet håller ~62°C GPU och ~73°C hotspot i FurMark, och lär göra det ett tag till då PTM håller väldigt länge!

Skickas eller avhämtas

Rapportera
Kommentarer till annonsen (7)
Läs fler kommentarer