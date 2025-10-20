MSI RTX 3070 TI VENTUS 3X 8G OC

Plockade ut det idag pga uppgradering, är avblåst och välfungerande. Lirade BF6 utan problem med detta kortet.

MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus 3X 8G OC

Säljer mitt kraftfulla grafikkort i toppskick! Perfekt för dig som vill spela i 1440p/4K med höga inställningar eller köra tunga program som rendering och AI. säljer endast pga uppgradering.

✅ Mycket bra skick, aldrig överklockat manuellt

✅ Kraftfull kylning med trippelfläkt

✅ Kör moderna spel utan problem