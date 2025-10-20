MSI RTX 3070 TI VENTUS 3X 8G OC
Säljes Grafikkort Publicerad 2025-10-20
Pris: 3 500 kr
MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus 3X 8G OC
✅ Mycket bra skick, aldrig överklockat manuellt
Plockade ut det idag pga uppgradering, är avblåst och välfungerande. Lirade BF6 utan problem med detta kortet.
Säljer mitt kraftfulla grafikkort i toppskick! Perfekt för dig som vill spela i 1440p/4K med höga inställningar eller köra tunga program som rendering och AI. säljer endast pga uppgradering.
✅ Kraftfull kylning med trippelfläkt
✅ Kör moderna spel utan problem