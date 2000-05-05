Köpes glidpads till MX518 mus

Som rubriken lyder så behöver jag nya glidpads till min Logitech MX518 mus.

Jag har även en äldre variant av den med slitna pads så finns det till den är jag eventuellt intresserad med.

Tänkte kolla om någon har det liggandes innan jag ger mig in i mörkret att köpa en ny skön mus.

/Dan