Marknad Grafikkort

Gigabyte GeForce RTX 3060 AORUS ELITE 12GB

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Grafikkort Publicerad igår 00:37
Pris:  2 500 kr
Profilbild av Pirrelli
Pirrelli (Pierre Åberg)
Medlem sedan
Nov 2017
Foruminlägg
4
Annonser
1
Marknadsbetyg
-
Skicka meddelande
Dalarna, Avesta
Skickas & Avhämtning
2

Nu är det dags att säga hej då till denna trotjänare som har fungerat felfritt för mig dem här 4 åren. Bra temperaturer och bra ljudnivå på det.
Specs
Core Clock: 1867 MHz (Reference Card: 1777 MHz)
CUDA® Cores: 3584
Memory Clock: 15000 MHz
Memory Size: 12 GB
Memory Type: GDDR6
Memory Bus: 192 bit
Memory Bandwidth (GB/sec): 360 GB/s
Card Bus: PCI-E 4.0 x 16

Rapportera
Kommentarer till annonsen (2)
Läs fler kommentarer