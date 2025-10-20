Gigabyte GeForce RTX 3060 AORUS ELITE 12GB
Pris: 2 500 kr
Nu är det dags att säga hej då till denna trotjänare som har fungerat felfritt för mig dem här 4 åren. Bra temperaturer och bra ljudnivå på det.
Specs
Core Clock: 1867 MHz (Reference Card: 1777 MHz)
CUDA® Cores: 3584
Memory Clock: 15000 MHz
Memory Size: 12 GB
Memory Type: GDDR6
Memory Bus: 192 bit
Memory Bandwidth (GB/sec): 360 GB/s
Card Bus: PCI-E 4.0 x 16