AMD Ryzen 7 9700x

Utgångspris: 2 500 kr
Antal bud: 2 st
skorpan11 (Sebastian)
Sep 2005
Dalarna, Borlänge
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
Hej!

Säljer en AMD Ryzen 7 9700x 3.8Ghz då jag uppgraderat till en 9800x3d. Processorn är köpt december 2024 från inet, kvitto finns. Processorn är normalt använd (gaming), ej överklockad etc.

Hämtas i Borlänge, alternativt skickas med post (du betalar). Förbehåller mig rätten att sälja till den jag vill, eller inte alls etc.

OBS. Lite kylpasta kvar på sidan av höljet, har/kommer inte göra rent den mera. Påverkar ej prestanda, bara "looks".

