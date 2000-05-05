ASUS ROG XBOX ALLY X - HELT NY - OÖPPNAD bytes mot Lenovo Legion GO 2

Har en helt ny och icke öppnad ASUS ROG XBOX ALLY X med svenskt kvitto.

Jag spelar mycket taktiska spel och inte FPS osv, samt provade en polares ROG ALLY.

Min syn är inte den bästa så skärmen är lite för liten för mig, därmed önskan att byta.

Så är det någon där ute som tyckte Legion GO 2 var för tung och klumpig kan jag tänka mig att byta

Finns inget intresse av byte kan jag tänka mig att sälja ASUS ROG XBOX ALLY X

OBS!! Endast GO 2 är intressant