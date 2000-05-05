Pris: 1 500 kr
Stockholm, Rimbo
Skickas & Avhämtning
0
Jag söker ITX delar!
Tjena!
Jag söker ITX delar!
Moderkort +cpu främst men går bra med endast moderkort också.
Skriv vad ni har och vad ni vill ha för det 🙂
Mvh,
