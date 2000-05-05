Marknad Moderkort

Söker ITX delar

Annonsen är verifierad via IDkollen
Köpes Moderkort Publicerad idag 21:40
Pris:  1 500 kr
Profilbild av Pronix
Pronix (Robin Eriksson)
Medlem sedan
Feb 2012
Foruminlägg
784
Annonser
74
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Stockholm, Rimbo
Skickas & Avhämtning
0

Tjena!

Jag söker ITX delar!
Moderkort +cpu främst men går bra med endast moderkort också.

Skriv vad ni har och vad ni vill ha för det 🙂

Mvh,

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer