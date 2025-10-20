ASUS GeForce RTX 3070 Ti ROG STRIX 8GB
Säljes Grafikkort Publicerad igår 18:21
Pris: 3 000 kr
Har bytt upp mig lite så dags att sälja det gamla kortet.
Inköpt på Webhallen i Juli 2021. Jag är enda ägaren. Inte överklockat, bara lirat. Inga konstigheter alls, kanonkort.
Originalförpackning med alla tillbehör och antistatpåse finns.
Köparen betalar frakt. Finns att hämta i Staffanstorp. Eventuellt att det går att mötas i Malmö då jag jobbar där.
Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill osv osv.