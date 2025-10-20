Marknad Grafikkort

ASUS GeForce RTX 3070 Ti ROG STRIX 8GB

Publicerad igår 18:21
Pris:  3 000 kr
Apr 2011
Skåne, Staffanstorp
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
Har bytt upp mig lite så dags att sälja det gamla kortet.

Inköpt på Webhallen i Juli 2021. Jag är enda ägaren. Inte överklockat, bara lirat. Inga konstigheter alls, kanonkort.

Originalförpackning med alla tillbehör och antistatpåse finns.

Köparen betalar frakt. Finns att hämta i Staffanstorp. Eventuellt att det går att mötas i Malmö då jag jobbar där.

Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill osv osv.

