Grafikkort till flickvän

Söker en prisvärd uppgradering av grafikkort till flickvännen.
Hon lirar idag på en 4770k + GTX 970, men efter att hon fick en 1440p skärm från mig så börjar 970 inte orka med. Söker därför en starkare gpu som gamle prollen fortfarande kan hantera.
Har ni något liggandes som kan passa är det bara att skriva. Datoruppgradering kan ev. vara intressant.