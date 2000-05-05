IBM Model M och Silitek med vita ALPS-brytare

Har 2st IBM Model M och 1st Silitek med vita ALPS-brytare som jag vill bli av med.

Har inte använt mina Model M på ca 10år och Silitek på några fler år än det. Har tyvärr inte haft något med PS/2-kontakt på länge därav att de har legat.

Silitek SK-0002-2S med vita ALPS. Har DIN-kontakt, adapter medföljer. Har enbart används med adapter, men borde fungera med stora kontakten också. Fungerade utmärkt sist det användes.

IBM Model M med grå logga, spiralsladd som är något deformerad som är avtagbar. Tillverkat 1991. Lite smutsigt men fullt fungerande när det lades undan.

IBM Model M med blå logga, ingen spiralsladd som ej är avtagbar. Tillverkat 1998. Lite mer smutsiga tangenter än den med grålogga, men också fullt fungerande när det lades undan.

Utgångspris är för samtliga.

Budgivning på samtliga eller styckvis.

Budgivning tills söndag 26/10.

Den som vill ha samtliga har förtur.

Säljer till vem jag vill.

Kan skicka mot förskottsbetalning.

Men möts gärna upp, kring E4an mellan Norrköping och Nyköping.

Betalning sker via swish.