AM4 Moderkort och 2x Noctua NF-A12x25
Pris: 1 234 kr
- Söker ett AM4 moderkort för uppgradering åt en vän som just nu sitter på en gammal artefakt till dator.
Kommer köras med en 5 2600 och 16 gb ram, så behövs verkligen ingen värsting
Något enkelt duger utmärkt!
Enda kravet är ett den har minst en M.2 slot.
- EDIT: Söker också två stycken Noctua NF-A12x25.
Svar i tråden eller PM går lika bra.
Danke