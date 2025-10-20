AM4 Moderkort och 2x Noctua NF-A12x25

- Söker ett AM4 moderkort för uppgradering åt en vän som just nu sitter på en gammal artefakt till dator.

Kommer köras med en 5 2600 och 16 gb ram, så behövs verkligen ingen värsting

Något enkelt duger utmärkt!

Enda kravet är ett den har minst en M.2 slot.

- EDIT: Söker också två stycken Noctua NF-A12x25.

Svar i tråden eller PM går lika bra.

Danke