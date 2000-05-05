Garderobsrensning: 4G modem, WiFi / Bluetooth kort för laptops + Lite processorer!
Logga in för att lägga ett bud.
WiFi / Blueooth nätverkskort:
Qualcomm Atheros QCNFA335 - 50kr
Broadcom BCM943224HMS - 50kr
2x Intel Centrino Wireless-N 1030 11230BNHMW - 50kr
Intel Centrino Wireless-N 2230 2230BNHMW - 50kr
Intel Dual Band 3160HMW - 150kr
Intel Dual Band 7265NGW - 150kr
2x Intel Dual Band 7260NGW - 150kr
Intel Dual Band 7265NGW - 150kr
4G LTE Modem:
HUAWEI MU736 - 50kr
2x Huawei ME906E - 200kr
Sierra Wireless AirPrime EM7345 - 200kr
Processorer:
AMD A4-3400 - 1kr
Intel Pentium G4600 - 50kr
Intel Pentium G4560 - 50kr
Intel Core i5-3470 - 50kr
Intel Core i5-4570 -50kr
Jag avgör helt vem som får köpa vad, om, när, var, hur och varför. Allt går att hämta i Oskarshamn eller skickas enligt postens tabeller. Kan göra paketpris om du klipper flera saker! PM i så fall. Jag reserverar mig för eventuella fel, men allt ska stämma!