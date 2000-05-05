Garderobsrensning: 4G modem, WiFi / Bluetooth kort för laptops + Lite processorer!

WiFi / Blueooth nätverkskort:

Qualcomm Atheros QCNFA335 - 50kr

Broadcom BCM943224HMS - 50kr

2x Intel Centrino Wireless-N 1030 11230BNHMW - 50kr

Intel Centrino Wireless-N 2230 2230BNHMW - 50kr

Intel Dual Band 3160HMW - 150kr

Intel Dual Band 7265NGW - 150kr

2x Intel Dual Band 7260NGW - 150kr

4G LTE Modem:

HUAWEI MU736 - 50kr

2x Huawei ME906E - 200kr

Sierra Wireless AirPrime EM7345 - 200kr

Processorer:

AMD A4-3400 - 1kr

Intel Pentium G4600 - 50kr

Intel Pentium G4560 - 50kr

Intel Core i5-3470 - 50kr

Intel Core i5-4570 -50kr

Jag avgör helt vem som får köpa vad, om, när, var, hur och varför. Allt går att hämta i Oskarshamn eller skickas enligt postens tabeller. Kan göra paketpris om du klipper flera saker! PM i så fall. Jag reserverar mig för eventuella fel, men allt ska stämma!