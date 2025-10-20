Söker amd ryzen 5000-serien. AM4

Hej. Jag är på jakt efter en processor från amd med AM4-socket. Befintlig processor gick en pigg av på. Föredrar en snabb affär. Hade gärna köpt nytt men leverenastiderna är långa. Undviker gärna att byta hela moderkortet.

Kan mötas upp i Östergötland/Nyköping, alternativt ner mot höglandet/Småland.

Annars funkar post fint.

Mvh, Joel