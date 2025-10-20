Marknad Processorer

Söker amd ryzen 5000-serien. AM4

Annonsen är verifierad via IDkollen
Köpes Processorer Publicerad idag 12:55
Pris:  -
Profilbild av Jomperino
Jomperino
Medlem sedan
Mar 2021
Foruminlägg
3
Annonser
1
Marknadsbetyg
-
Skicka meddelande
Östergötland
Skickas & Avhämtning
0

Hej. Jag är på jakt efter en processor från amd med AM4-socket. Befintlig processor gick en pigg av på. Föredrar en snabb affär. Hade gärna köpt nytt men leverenastiderna är långa. Undviker gärna att byta hela moderkortet.

Kan mötas upp i Östergötland/Nyköping, alternativt ner mot höglandet/Småland.
Annars funkar post fint.

Mvh, Joel

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer