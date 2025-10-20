Söker amd ryzen 5000-serien. AM4
Kan mötas upp i Östergötland/Nyköping, alternativt ner mot höglandet/Småland.
Hej. Jag är på jakt efter en processor från amd med AM4-socket. Befintlig processor gick en pigg av på. Föredrar en snabb affär. Hade gärna köpt nytt men leverenastiderna är långa. Undviker gärna att byta hela moderkortet.
Annars funkar post fint.
Mvh, Joel