Dator utan GPU
Krav:
Önskemål
Hej, jag söker en "komplett" dator utan gpu.
Chassi som rymmer ett Zotac AMP Holo Extreme 3080ti med måtten 355,9mm x 145,7mm x 59,7mm
16 GB RAM
750W psu
1 TB ssd/m2
Ryzen cpu (gärna x3d)
32 gb ram
2 TB ssd/m2
750W+ psu
Luftkylare
Skicka pm med specs och önskat pris om ni har något att sälja. Jag utgår från Östergötland och kan tänka mig att hämta inom ett avstånd upp till ~20 mil. Är även öppen för frakt om de finns möjlighet att emballera på ett säkert sätt.
Mvh