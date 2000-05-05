Hej, jag söker en "komplett" dator utan gpu.

Krav:

Chassi som rymmer ett Zotac AMP Holo Extreme 3080ti med måtten 355,9mm x 145,7mm x 59,7mm

16 GB RAM

750W psu

1 TB ssd/m2

Önskemål

Ryzen cpu (gärna x3d)

32 gb ram

2 TB ssd/m2

750W+ psu

Luftkylare

Skicka pm med specs och önskat pris om ni har något att sälja. Jag utgår från Östergötland och kan tänka mig att hämta inom ett avstånd upp till ~20 mil. Är även öppen för frakt om de finns möjlighet att emballera på ett säkert sätt.

Mvh