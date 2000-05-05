Marknad Stationära datorer

Dator utan GPU

Pris:  12 335 kr
minsk78 (Markus)
Mar 2014
508
36
5,00 / 5
Östergötland, Söderköping
Skickas & Avhämtning
2

Hej, jag söker en "komplett" dator utan gpu.

Krav:
Chassi som rymmer ett Zotac AMP Holo Extreme 3080ti med måtten 355,9mm x 145,7mm x 59,7mm
16 GB RAM
750W psu
1 TB ssd/m2

Önskemål
Ryzen cpu (gärna x3d)
32 gb ram
2 TB ssd/m2
750W+ psu
Luftkylare

Skicka pm med specs och önskat pris om ni har något att sälja. Jag utgår från Östergötland och kan tänka mig att hämta inom ett avstånd upp till ~20 mil. Är även öppen för frakt om de finns möjlighet att emballera på ett säkert sätt.

Mvh

