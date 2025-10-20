Gamingdator - Vattenkyld NR200P

Vill göra en intressekoll för mitt dåvarande drömprojekt Bilder och info kring bygget finns i mitt galleri: https://www.sweclockers.com/galleri/15329-gamingdator-vattenk...

Chassi - Cooler Master NR200P

Moderkort - Asus Rog B550-i gaming

Cpu - AMD Ryzen 5600X

Grafikkort - Sapphire Radeon 6800 refkort

Ram - Viper Steel Patriot 16gb 4400mhz

Lagring - 1 st Sabrent NVMe Rocket 1TB, 1 st Samsung 970 1TB

Psu - Corsair 750w sfx

Vattenkylning och fläktar:

- 4 st Lian Li Unifans

- 2 st Alphacool Nexxxos ST30 radiatorer

- Barrow CPU Waterblock/Pump combo

- Kompressionsanslutningar från EKWB

- Adaptrar/hattar/kulventil från Alphacool

- Slang 16/10mm

- EKWB vätska premix Bloodred

- flowmeter från random säljare på Amazon inkl liten LCD skräm för temperatur

- Egensnickrade fötter till chassi i akryl från Akrylhaus i Tyskland

Tyst och riktigt bra temps såklart på ett sådant här bygge. Lirar mest 1440p med min skärm. Kan visa data/tester på detta om så önskas. GPU/CPU överklockas rätt enkelt för den som önskar. LCD skärmen är ersatt med en större pump/reservoir istället.

Budgivning som gäller, ej bindande. Kan inte sälja den hur billigt som helst eftersom jag fortfarande använder den, men säljer absolut till rätt pris. Finns för avhämtning, går säkert att paketera snyggt och skickas men är ju en del ömtåliga komponenter...

PM för mer info.