Garderobsrensning Deluxe

Corsair HS80 RGB Wireless (Mycket bra skick): priside 300kr?

Dunder mic som är en av de bättre på marknaden IMO, ingår även Dolby Access när headsetet är inkopplat

EPOS H3PRO Hybrid Wireless (Mycket bra skick): priside 250kr?

Fint Headset som man kan dual koppla via usb och bluetooth, bra ljud.

Raspberry Pi 4 4GB fullt utrustad (Nyskick): 650kr Fastpris

Köptes tidigare iår och skulle användas till ett project som aldrig blev av, den är enbart ihopsatt och test bootad, sitter en 64GB SanDisk Extreme microsd och allting är monterat på ett chassi med kylflänsar och flält med strömadapter.

Dell Universal Dock D6000 (Bra Skick): priside 300kr?

fin dock som tidigare användes med min ASUS G14.

Maono Maonocaster G1 NEO Vit (Nyskick): priside 200kr?

Upppackad och testad, då tanken var att gå över till xlr mic (hände inte). Funkar till xlr eller vanlig 3.5mm.

Asus RT-AC3200 (bra skick) : priside 250kr?

Fin router som fungerat utan problem tills den nyligen blev utbytt mot monster efterträdaren.

Iphone 11 64GB (Ok skick): 1000kr Fastpris

Funkar bra utan problem och har inga sprickor, finns mindre repor på backsidan och lite mer synliga på framsidan, dock inget som påverkar användningen. Tror batterihälsan ligger runt 80% procent.

Beats Studio Buds (bra skick): priside 250kr?

Fina små hörlurar med ANC som låter bättre än förväntat med EQ.

Razer Huntsman Mini Mercury(Vit) Optical Purple/Clicky Switch (bra skick): priside 400kr?

slänger med en glorious model 0 wireless, den är rengjord lite lätt men missfärgningen verkar inte gå bort, kanske med något medel? Funkar annars utan problem.

Ifall man inte vill ha musen går det bra att skänka musen vidare.

Upphämtning prioriteras

Vid Intresse eller frågor är det bara att skicka ett meddelande i tråden eller via PM, ser helst till dock att alla bud sker via tråden.