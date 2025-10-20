Marknad Moderkort

AM4 moderkort med Ryzen 7 5700X3D och minne

Säljes Moderkort Publicerad idag 09:00
Utgångspris: 4 000 kr
Antal bud: 2 st
robbankentor
Dec 2009
3054
13
-
Stockholm, Tyresö
2

Hej

Säljer Moderkort med CPU och minne, Tänkte ett pris på 4000:- eller högstbjudande. Kan skicka men helst någon som vill hämta.

Moderkort: MSI MPG X570 GAMING PLUS
https://www.webhallen.com/se/product/302718-MSI-MPG-X570-GAMI...

CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
https://www.webhallen.com/se/product/367850-AMD-Ryzen-7-5700X...

RAM: Corsair Vengeance RGB RT 32GB (2x16GB) / 3600MHz / DDR4 / CL16 / CMN32GX4M2Z3600C16
https://www.webhallen.com/se/product/341741-Corsair-Vengeance...

