AMD RADEON RX 9070 XT 16Gb Red Devil

Hej. Säljer nu mitt 9070xt Red Devil pågrund av att jag har köpt ett 5080. Kortet har bara under voltats till - 55 har fungerat felfritt går tyst och håller bra temperatur. Kortet är köpt på inet den 18/3 2025 och digitalt kvitto finns. Tänkte se om det finns något intresse för kortet här på Sweclockers. Jag föredrar upphämtning men kan eventuellt skicka om köparen betalar frakten.kartong och tillbehör följer med. Jag väljer självklart vem jag säljer till.