Säljer mina Airpods pro 3 som jag köpte för ett par veckor sedan. Jag har efter knappt 10 timmars användning kommit fram till att jag personligen föredrar mina gamla Airpods Pro 2, framförallt när det gäller passform.

De är som sagt använda mindre än 10 timmar, och jag har även rengjort dem med isopropanol. Originalförpackning och allt som fanns där i från början ingår. Även kvitto finns, de är köpta i utlandet men ska vara helt identiska med de som säljs här. Såvitt jag vet täcks de fortfarande av Apples garanti i ett år (jag kan inte lova detta, men är relativt säker).

Kör på budgivning med köp nu-pris på 2500 sek. Kan fraktas (på köparens bekostnad) inom Sverige efter förskottsbetalning.