Minidator / MiniPC (i3-1215U, 8GB, 128GB, 4 HDMI)

Utgångspris: 1 500 kr
Antal bud: 1 st
Wikijit
Västra Götaland
Kompakt och kraftfull mini-PC från Giada, modell D612.
Passar utmärkt som Home Assistant-server, HTPC
Klarar upp till fyra 4K-skärmar via HDMI 2.0.

Specifikationer
CPU: Intel Core i3-1215U (12:e generationen)
RAM: 8GB DDR4 (2x4GB)
Lagring: 128GB PCIe SSD
Grafik: Intel UHD Graphics

Anslutningar
4 x HDMI 2.0
1 x USB-C 3.2 Gen2
1 x USB 3.2 Gen2
2 x USB 2.0
Wi-Fi / Bluetooth

Övrigt
Storlek: 189.6 × 148.3 × 26 mm
Levereras med strömadapter och Wi-Fi-antenner.
Tyst, strömsnål och pålitlig drift.

Utgångspris: 1 500 kr + frakt
Endast försäljning inom Sverige.
Jag förbehåller mig rätten att välja köpare.

