Minidator / MiniPC (i3-1215U, 8GB, 128GB, 4 HDMI)

Kompakt och kraftfull mini-PC från Giada, modell D612.

Passar utmärkt som Home Assistant-server, HTPC

Klarar upp till fyra 4K-skärmar via HDMI 2.0.

Specifikationer

CPU: Intel Core i3-1215U (12:e generationen)

RAM: 8GB DDR4 (2x4GB)

Lagring: 128GB PCIe SSD

Grafik: Intel UHD Graphics

Anslutningar

4 x HDMI 2.0

1 x USB-C 3.2 Gen2

1 x USB 3.2 Gen2

2 x USB 2.0

Wi-Fi / Bluetooth

Övrigt

Storlek: 189.6 × 148.3 × 26 mm

Levereras med strömadapter och Wi-Fi-antenner.

Tyst, strömsnål och pålitlig drift.

Utgångspris: 1 500 kr + frakt

Endast försäljning inom Sverige.

Jag förbehåller mig rätten att välja köpare.